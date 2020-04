Shevchenko: “Il Pallone d’Oro? L’ho sempre sognato”

Con una lunga intervista rilasciata per i canali ufficiali del Milan, l’ex bomber rossonero Andriy Shevchenko ha voluto parlare del Pallone d’Oro vinto nel 2004, e della sua emozione nel riceverlo: “Puntavo al Pallone d’Oro da molto tempo ed ero andato vicino a vincerlo e, alla fine, me lo sono meritato. Mi avevano votato per quello che avevo fatto vedere in quella stagione, quindi è stato un anno speciale per me. È stato molto emozionante, ma ancora di più quando la partita successiva in casa, dopo aver vinto il Pallone d’Oro, mi fu consegnato a San Siro davanti ai tifosi rossoneri. Il numero di tifosi presenti allo stadio quel giorno non lo dimenticherò mai. Milano è molto speciale per me, è la mia seconda casa. Perciò gli otto anni che ho passato lì mi hanno avvicinato molto al popolo italiano. Porterò sempre l’Italia con me, non solo per quello che ho vinto e gli obiettivi raggiunti, ma in generale grazie al mio rapporto con gli italiani e i tifosi. Soprattutto i tifosi del Milan“.

