Siviglia, se si ferma la Liga riscatto obbligatorio per Suso

Ha lasciato il Milan a gennaio. E adesso, potrebbe davvero non indossare più la maglia rossonera. Suso è volato in prestito al Siviglia e complice il Coronavirus potrebbe essere riscattato dagli spagnoli.

Il Milan incasserebbe 25 milioni di euro dal riscatto di Suso

Nell’accordo tra le due società infatti, una clausola sancisce l’obbligo di riscatto da parte del club spagnolo in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Il Siviglia, attualmente in terza posizione, otterrebbe l’accesso alla più importante competizione in caso di blocco definitivo della Liga. Per Suso vorrebbe dire trasferimento definitivo. Per il Milan, un ritorno di 25 milioni di euro.

A confermare la presenza della clausola, lo stesso Suso, che tempo fa aveva dichiarato: “Esistono anche altre opzioni ma sì, se dovessimo qualificarci alla Champions allora resterei qui sicuramente”.