Nonostante il calcio sia fermo a causa del Coronavirus, si pensa già al futuro. Per il prossimo anno, secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, saranno direttamente Almstadt e Moncada a scegliere il nuovo allenatore.

Per Stefano Pioli ci sarebbero ben poche possibilità. In pole position rimane il nome di Ralf Rangnick. Ma non è l’unico. Sono forti anche i nomi di Marcelino e Emery.