Sky – Galliani: “Potevo prendere Ronaldo e Del Piero. Sarri fu vicinissimo al Milan”

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex a.d. del Milan ha raccontato alcuni aneddoti di calciomercato, svelando anche alcuni colpi sfumati ed i suoi più grandi rimpianti:

“Un acquisto sfumato è stato sicuramente Carlitos Tevez. Ho provato a prendere Del Piero prima della Juventus, il ds del Padova venne da noi e ci chiese 5 miliardi di lire. Rimpiango tantissimo, perché non mi sentii di spendere questa cifra. Così come un altro rimpianto è Cristiano Ronaldo, lo Sporting CP chiese 16/17 miliardi per un ragazzino di 16 anni. Braida spingeva, io ero preoccupato perché la cifra era mostruosa per un calciatore forte, ma pur sempre un bambino. Totti l’abbiamo corteggiato, ma non siamo mai stati vicinissimi perché lui voleva restare a Roma“.

Sugli allenatori che sono stati molto vicini al Milan:

“Sarri è stato veramente vicinissimo al Milan. Guardiola no, ci abbiamo provato ma la trattativa non è stata mai a un passo dalla conclusione”.