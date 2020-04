Sky – Suso: “Grazie al Milan sono diventato grande, ora al Siviglia per giocare la Champions”

Suso è stato intervistato da Sky Sport 24. L’ex attaccante del Milan, ora al Siviglia, ha voluto parlare degli anni trascorsi in Italia e della sua esperienza in rossonero:

“Milano è la mia città dove sono cresciuto, sono diventato un grande giocatore e in parte è grazie al Milan. Sono e sarò sempre legato a quella città e al club. I tifosi con me sono sempre stati fenomenali ma negli ultimi 6 mesi, dove le cose non sono andate bene, mi dispiace che si siano dimenticati di tutto quello che ho fatto per il Milan“.

Sul suo futuro:

“Non si sa mai nel calcio quello che potrebbe succedere. Sono molto contento di stare qui. Credo che i grandi giocatori debbano giocare la Champions League, con il Milan non siamo mai riusciti a giocarla. Tornare in Serie A? Io sono molto legato al calcio italiano e all’Italia, mi piacerebbe tornare a giocare in Italia un giorno“.