Spadafora: “Abbiamo di fronte 10 giorni importanti. Vietati gli allenamenti”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto in diretta Facebook per spiegare il Decreto del Presidente del Consiglio Conte: “Abbiamo di fronte a noi 10 giorni importanti. In questo tempo saranno ancora vietate le competizioni sportive di ogni ordine e chiediamo ancora uno sforzo ai nostri atleti. Vietati anche gli allenamenti in qualsiasi tipo di struttura. La situazione è ancora complicata. Serve un sacrificio da parte di tutti. Poi riprenderanno gli allenamenti che permetteranno ai nostri atleti di competere al meglio”.

[wp_show_posts id="531707"]