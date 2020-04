Spadafora: “Allenamenti dal 18 maggio? Si, ma se ci sono le condizioni”

Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, è intervenuto in diretta a “Che tempo fa” per commentare il discorso del Premier Giuseppe Conte. Queste le sue dichiarazioni:

“Allenamenti dal 18 maggio? Si, ma solo se ci saranno le condizioni. Non voglio penalizzare il calcio, ma la ripresa deve essere graduale e bisogna attuare protocolli rigidi. Col presidente Gravina ho un ottimo rapporto, la Lega Serie A non credo sia incline alla chiusura date le pressioni che riceviamo”.

Il ministro ha poi risposto ad una delicata domanda di Fazio: “Se un giocatore risulta positivo e si blocca tutto, che senso ha ricominciare? Questo ragionamento l’abbiamo fatto anche noi. Riprenderanno gli allenamenti, ma bisognerà vedere come si evolverà la situazione”.