SportMediaset – Blancos su Donnarumma, il Milan pensa a Musso

Secondo quanto riportato da SportMediaset il Real Madrid avrebbe individuato in Gigio Donnarumma il profilo ideale per difendere la propria porta nella prossima stagione. Il club madrileno sarebbe deluso dal rendimento di Thibaut Courtois ed il suo sostituto Areola, avendo collezionato una manciata di presenze, non sarebbe all’altezza del ruolo. Florentino Perez è pronto a dare l’assalto al portiere rossonero, soprattutto se verrà confermato Zidane, grande estimatore di Donnarumma.

Il contratto del classe ’99 è in scadenza a giugno 2021 e il procuratore Mino Raiola non ha intenzione di discutere il rinnovo finché non cambieranno le condizioni del Milan. Per via della scadenza del contratto inoltre la valutazione del portiere non potrà superare i 50 milioni. Occasione che fa gola a molte squadre, tra cui il Psg di Leonardo che sicuramente farà un nuovo tentativo, cercando di inserire nella trattativa proprio Areola. Il portiere francese per via dell’ingaggio elevato è da escludere, infatti il Milan molto probabilmente in caso di addio di Donnarumma punterà a Musso dell’Udinese.

Il portiere rossonero nel prendere la sua decisione non considererà esclusivamente la questione economica ma valuterà anche le ambizioni del club, resta quindi da capire come cambierà il Milan con l’arrivo di Rangnick.