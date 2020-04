Sportmediaset – Il Napoli non molla Milik, il Milan vira su Werner

Nome nuovo per l’attacco del Milan. Si tratta di Timo Werner, attaccante del Lipsia. Il giocatore è valutato 60 milioni di euro ma i rossoneri potrebbero inserire Calhanoglu nella trattativa per risparmiare almeno 20 mln circa. Il tedesco sarebbe il rinforzo giusto anche considerando il possibile arrivo di Rangnick che, tra l’altro, potrebbe facilitare le trattative, visto il suo trascorso in Germania. Il Napoli chiede molto per Milik e, dunque, il Milan potrebbe seriamente pensare di virare su Timo Werner. Questo quanto rivelato da Claudio Raimondi a Sportmediaset su TgCom24.