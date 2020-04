Stop del campionato: il Milan ora sarebbe fuori dalle coppe

Il calcio rimane in bilico tra la ripresa e lo stop definitivo. Gravina ha ribadito più volte la volontà di riprendere la Serie A ma, qualora non fosse possibile, che cosa potrebbe accadere? Secondo quanto scrive “La Repubblica”, in caso di stop del Campionato si calcolerebbe la media punti, dato che vedrebbe il Milan estromesso dalle coppe.

Infatti, i rossoneri attualmente occupando l’ultima casella disponibile per l’accesso in Europa League a quota 36 punti in 26 gare. Ma con il calcolo della media punti, il Milan verrebbe scavalcato dall’Hellas Verona, che occupa l’ottava posizione con 35 punti ma una gara in meno. Il diavolo attualmente possiede una media di 1.38 punti a partita, mentre gli scaligeri viaggiano ad una media di 1.40 punti per gara.