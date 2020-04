Passato in prestito al Siviglia quest’estate, Jesus Suso non sembra intenzionato a tornare a Milanello. La sua esperienza in Spagna, fin qui, non è stata entusiasmante, ma il club andaluso sembra comunque convinto a riscattarlo.

Intervistato ai microfoni di Radio Marca Sevilla, Suso ha ribadito le sue intenzioni: “Ci sono diverse opzioni per rimanere, ma sì, se dovessimo andare in Champions allora sarà sicuro”.