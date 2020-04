Szoboszlai: “Se andassi al Milan sarebbe destino”

Il centrocampista classe 2000 del Salisburgo, Dominik Szoboszlai, ha parlato del suo possibile approdo in rossonero. Infatti l’ungherese in quest’ultimo periodo è stato più volte accostato al Milan. Le sue parole: “In questo momento non posso dire nulla sull’interessamento del Milan. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. Ma la decisione finale spetta a me e ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera. La Serie A è un ottimo campionato di sicuro, ma lo sono anche la Premier League e la Bundesliga“.