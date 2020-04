Theo Hernandez ha un contratto fino al 2024, ma occhio alle big europee: il Milan è avvisato

Sulla stagione importante di Theo Hernandez non ci sono dubbi. Dopo l’infortunio dello scorso agosto al ginocchio nessuno pensava che potesse tirare fuori dal cilindro giocate, prestazioni e gol del genere. Il Milan, dovrà tenerselo ben stretto, anche perché il terzino francese è già come prevedibile, nel mirino di diverse squadre europee. Il contratto fino al 2024 per il momento tranquillizza la società rossonera, ma occhio alla volontà del ragazzo e al progetto che il Milan ha per convincerlo a restare a lungo.