Toldo: “Fui vicino ad un ritorno al Milan, derby di Champions il più importante”

L’ex portiere nerazzurro Francesco Toldo è cresciuto nelle giovanili del Milan. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha voluto parlare del suo passato, ricordando il derby di Champions League del 2003: “Per peso fu quello più importante che giocai. Uscii dal derby con un ginocchio rotto, perchè Shevchenko segnando mi venne addosso con i tacchetti. Quindi me lo ricordo bene (sorride, ndr). Sì, io crebbi nel settore giovanile del Milan. Dal Milan sono andato a far esperienza prima a Verona, poi Trento, Ravenna e infine Firenze, rimanendo proprietà del Milan. Però in quegli anni c’era un certo Sebastiano Rossi e aveva chiuso la porta a chiunque. Non avevo voglia di far la guerra a Seba e quindi fui ceduto alla Fiorentina. Però un ritorno c’era“.