Sandro Tonali è stato intervistato dal Corriere della Sera. Il gioiellino classe 2000 di proprietà del Brescia ha parlato del suo futuro e della sua squadra del cuore:

“Io voglio bene a Cellino e devo dare ancora molto al Brescia che ha creduto in me quindi non penso al mercato. La mia squadra del cuore? Il Milan, Gattuso è stato il mio primo idolo ma ora mi ispiro a Modric“.