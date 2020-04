TS – Bonaventura da l’ok al Torino

Giacomo Bonaventura, non rinnoverà con il Milan, e i vari club di Serie A (tra cui Roma, Lazio e Fiorentina) si sono interessati per acquistarlo a parametro 0. L’unica che si sta muovendo Peró è il Torino di Umberto Cairo, al quale Jack ha dato l’ok per il trasferimento. I granata hanno e stanno bruciando la concorrenza, ma sarà dura arrivare al centrocampista senza complicazioni. I giorni futuri ci daranno maggiori certezze. L’unica certezza che per ora rimane è che Bonaventura non vestirà la maglia del Milan la prossima stagione.