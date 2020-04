TS – Il Psg piomba su Theo Hernandez, pronti 50 milioni: il Milan ci pensa

Che sia il miglior giocatore attuale della rosa per età/rendimento non ci sono dubbi. Partita dopo partita si è preso il Milan e ha convinto tutti, ma non solo il club rossonero. Infatti ora Theo Hernandez, è sugli occhi di mezza europa e, le squadre “ricche” si stanno cominciando a muovere, una su tutti il Psg.

Il club francese infatti sarebbe pronto ad offrire al Milan 50 milioni per assicurarsi il talentuoso terzino, ed ora la dirigenza rossonera ci pensa.

Una pista che potrebbe favorire entrambi, potrebbe essere l’inserimento (oltre ai soldi) di una contropartita tecnica, e, il nome che circola in queste ore è quello di Diallo, 23enne difensore centrale, ma anche schierabile come terzino.