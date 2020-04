Tuttosport – Donnarumma vuole restare ma c’è il problema dell’ingaggio

Raiola si vedrà spesso dalle parti di Viale Aldo Rossi. Si siederà al tavolo per la trattativa che potrebbe portare in rossonero il giovanissimo Boadu e ovviamente, per il futuro di Ibra e Donnarumma.

Donnarumma guadagna 6 milioni di euro netti a stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portierone rossonero avrebbe manifestato la voglia di restare a Milano il problema non sarebbe la sua volontà.

A bloccare il rinnovo di Donnarumma sarebbe infatti il suo stipendio. Gigio guadagna al momento 6 milioni di euro netti a stagione, assolutamente fuori dal tetto di 2,5 milioni che vuole imporre Elliott.