Tuttosport – Il Milan di Calabria e Conti cerca un padrone sulla fascia destra

La speranza che Calabria faccia il salto di qualità. La voglia di rivedere il Conti apprezzato all’Atalanta. Ma soprattutto, la necessità di cercare delle alternative, nel caso in cui tutto ciò non avvenisse.

Conti ha recuperato dall’infortunio ma non ha brillato, Calabria commette troppi errori

È questa, in sintesi, la situazione in casa Milan in riferimento alla fascia destra. Come riportato stamane da Tuttosport, il club rossonero starebbe pensando di muoversi sul mercato per rinforzare la fascia destra, nella quale i due esterni italiani non hanno brillato.

Tre le possibili soluzioni: il 23 enne terzino del Lille Zeki Celik, o i 27enni Djibril Sidibe del Monaco e Sergio Aurier del Totthenam.