Tuttosport – Il Milan si tutela: Onana se Donnarumma va via

La società sembra pronta ad uno sforzo economico per trattenerlo. Lui, ha detto chiaramente di voler restare. Eppure, la permanenza di Gigio Donnarumma al Milan, non sembra certa.

Donnarumma ha il contratto inscadenza nel giugno 2021

Ecco perchè, come riportato da Tuttosport, il club rossonero si sta tutelando cercando un sostituto in caso di partenza del portierone classe ’99. Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Onana, uno dei più promettenti in circolazione e attualmente in forza all’Ajax.

Tra gli altri obiettivi di mercato rossoneri poi, Boadu e Koopmeiners.