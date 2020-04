Tuttosport – Il Milan studia lo scambio Paquetà-Luis Florentino con il Benfica

La dirigenza del Milan guarda in avanti e pensa già al mercato estivo. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’ultima idea dei rossoneri sarebbe quella di uno scambio tra centrocampisti con il Benfica. Sul piatto ci sono Lucas Paquetà e Luis Florentino.

Cercato con insistenza anche a gennaio, Luis Florentino piace molto ai rossoneri e ultimamente il portoghese è finito in panchina per essere entrato in contrasto con il club. Paquetà per questioni tattiche è ai margini del progetto del Milan, per questo vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio.

Il problema però riguarda la valutazione dei giocatori: Luis Florentino ha attualmente una clausola rescissoria di 120 milioni ma non gioca da novembre e la sua reale valutazione è di 30 milioni circa. Lucas Paquetà vale sui 25 milioni, ma l’ultima decisione spetta alla dirigenza del Benfica.