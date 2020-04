Tuttosport – Kessie e Paquetà ai saluti, non mancano gli acquirenti

La stagione non è ancora finita e non si ha nemmeno idea di quando ciò possa avvenire, ma si parla già di futuro. In quello rossonero, con tutta probabilità, non ci saranno Kessie e Paquetà.

Paquetà nontrovato la via del gol in stagione

I due centrocampisti rossoneri sono reduci da una stagione non esaltante e, anche in caso di permanenza di Pioli, dovrebbero salutare Milano. A riportarlo stamane Tuttosport.

Secondo il quotidiano torinese, sul brasiliano ci sarebbe l’interesse di PSG, Benfica e Flamengo mentre per l’ivoriano si parla di un futuro in Premier League.