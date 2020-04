Tuttosport – Milan su Jovic, l’ostacolo rimane la formula

Vista la grande incognita sul futuro di Ibrahimovic, il Milan prova a cautelarsi cercando un altro centravanti per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, il Milan sarebbe interessato a Luka Jovic, che non trova spazio al Real Madrid. Soltanto 15 presenze in campionato ed appena tre gol questa stagione, poche in confronto alle 27 della scorsa. Il croato vuole lasciare Madrid e i rossoneri ci pensano.

Il problema per portarlo al Milan sarebbe legato alla formula: il Real lo ha acquistato la scorsa estate per 60 milioni e non vorrebbe svenderlo. La soluzione adatta potrebbe essere quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto, che con l’arrivo di Rangnick potrebbe concretizzarsi. Inoltre, il Milan punta anche sull‘amicizia dell’attaccante con il croato Rebic, ex compagni ai tempi di Francoforte.