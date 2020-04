Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan sta organizzando il mercato in entrata osservando tra le squadre d’Europa chi potrebbe giocare in mezzo al campo nella prossima stagione, dato che è il ruolo più debole. Oltre al giovanissimo Sandro Tonali, si studiano le possibili alternative vista l’ardua concorrenza.



Dominik Szoboszlai (classe 2000), gioiellino di proprietà del Salisburgo, è la principale alternativa al centrocampista del Brescia.