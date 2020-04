Tuttosport – Nome nuovo per l’attacco rossonero: Boadu dell’Az Alkmaar

Giovane. Ottimo in prospettiva e già incisivo nel presente. Myron Boadu, attaccante classe 2001 dell Az Alkmaar, che ha già realizzato 20 reti e regalato 13 assist in stagione, potrebbe essere il nome nuovo per l’attacco del Milan.

Boadu ha segnato al debutto con la Nazionale maggiore olandese il 19 novembre scorso contro l’Estonia

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, Boadu potrebbe essere l’uomo giusto per il dopo Ibra e la società rossonera ci starebbe pensando. Il suo agente, Mino Raiola, lo ha già offerto a diverse società ma gli incontri con il Milan per i rinnovi di Donnarumma e Ibra, potrebbero tracciare una via preferenziale.

Il prezzo del cartellino di Boadu si aggira intorno ai 20 milioni.