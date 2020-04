Su Tuttosport di stamattina ci si sofferma sull’imminente arrivo di Ralf Rangnick al Milan e delle sue richieste per la squadra che verrà. Il tedesco vorrebbe un acquisto per reparto per creare la spina dorsale del nuovo Milan, basato su giovani di talento. I nomi sul taccuino di Rangnick provengono da Serie A, dove piacciono Meret e Tonali, e ovviamente Bundesliga, con i nomi di N’Dicka dell’Eintracht Francoforte e Timo Werner del Lipsia su tutti.