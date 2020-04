Attualmente in prestito all’Aston Villa, Pepe Reina è ancora di proprietà del Milan ma la prossima stagione le cose potrebbero cambiare. Come riporta Tuttosport, il portiere spagnolo sarebbe disposto a rimanere al Milan soltanto nel caso in cui fosse titolare. Tutto dipenderà quindi da Gigio Donnarumma.

