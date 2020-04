Il Milan verrà affidato alle sapienti mani del tedesco Ralf Rangnick, ma come riporta Tuttosport, il suo budget a disposizione non sarà più quello di 100 milioni che il club era pronto a stanziare per la prossima stagione, bensì 75 milioni più l’eventuale 50% del ricavato dalle cessioni. Il motivo? La crisi causata dal coronavirus, che secondo Elliott andrà ad influenzare tutto il mercato poiché tutti i club disporranno di minore liquidità e di conseguenza il valore dei giocatori calerà.