Tuttosport – Sirigu il nome più caldo per il dopo Donnarumma

Sirigu per la porta rossonera

Gianluigi Donnarumma sembra essere sempre più vicino alla cessione e l’edizione odierna di Tuttosport scrive i nomi del casting rossonero per sostituire il classe 1999. Due scelte a basso costo potrebbero essere Pepe Reina e Alessandro Plizzari, già di proprietà del Milan che rientreranno la prossima stagione. Sul taccuino dei talenti invece ci sono i giovani Meret e Maximiano dello Sporting Lisbona ma per i due i prezzi sono molto alti. Il nome più caldo, per prezzo ed affidabilità è quello di Salvatore Sirigu, reduce da un paio di stagioni di altissimo livello col Torino.