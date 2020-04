Tuttosport – Soldi e due contropartite: il Milan si inserisce nella corsa per Tonali

Sandro Tonali è innegabilmente al centro del prossimo calciomercato e ha addosso gli occhi di tre squadre italiane. Stando a quanto riporta Tuttosport, oltre a Juventus e Inter, anche il Milan si è intromesso nella corsa per arrivare al centrocampista classe 2000. L’idea dei rossoneri, forti del fatto che Tonali è tifoso proprio del Milan, sarebbe quella di offrire una cifra intorno ai 25-30 milioni più il cartellino di due giocatori come Plizzari e Gabbia, che potrebbero interessare al Brescia.

La concorrenza, però, è foltissima. In pole c’è sempre la Juventus che segue Tonali da tanto tempo, pressando su Cellino per acquistare il giocatore. Poi, l’Inter, che non lo ritiene una priorità ma che desta grande interesse. Infine, le sirene dall’estero che vedono Manchester City e PSG pronte all’assalto.