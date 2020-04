Nella serata di oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha ufficialmente comunicato come sarà articolata la fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda il calcio, dal 4 maggio sarà consentita la ripresa degli allenamenti individuali. Per tornare in gruppo, invece, bisognerà attendere il 18 maggio.

Infine, il campionato potrebbe finalmente ripartire il prossimo 31 maggio ma su questa data non vi è ancora nessuna certezza.