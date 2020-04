ULTIM’ORA – Coronavirus: 172.434 i casi totali, ma c’è il record di tamponi e di guariti. I dettagli

Ci sono finalmente, anche se blandi, segnali di ripresa per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia. Aumenta, rispetto alla giornata di ieri, il numero dei casi: 3.493 (3.786 ieri). Cresce leggermente anche il numero dei decessi, oggi 575 (contro i 525 di ieri) mentre la buona notizia sta nel record finora del numero delle guarigioni, oggi 2.563 (2.072 ieri). 355 i nuovi casi di contagio dopo questa giornata, ma rimane comunque da segnalare il record assoluto dei tamponi effettuati: 65.705 in 24 ore rispetto ai 60.999 di ieri.