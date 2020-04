ULTIM’ORA – Coronavirus Lombardia: crescono i contagi, ma arrivano buone notizie dalla terapia intensiva

Continua a crescere il numero dei contagiati in Lombardia. I dati purtroppo non sono incoraggianti, aumenta infatti anche il numero dei morti, ma dal reparto di terapia intensiva arrivano buone notizie. I nuovi positivi del bollettino odierno sono 960 – contro i 735 di ieri – a fronte di 6.711 tamponi effettuati (24 ore fa erano 6.331). I morti hanno toccato quota 12.579, con un incremento di 203 rispetto a ieri. Sono, dunque, 67.931 i positivi in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati sia in terapia intensiva (851 totali con 50 pazienti in meno rispetto a ieri) e soprattutto negli altri reparti (9.805, -333).