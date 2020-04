ULTIM’ORA – Coronavirus: torna a crescere il numero dei contagiati. I dettagli

Come ogni giorno, la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia. Torna purtroppo a crescere il numero dei contagi, probabilmente a causa dello stemperamento del clima di tensione, così come il numero dei morti. Arrivano però buone notizie dagli ospedali, scende infatti il numero dei ricoveri. Questi i dati aggiornati, tra parentesi il confronto con ieri:

• Attualmente positivi: 105.205

• Deceduti: 27.359 (+382, +1,4%)

• Dimessi/Guariti: 68.941 (+2.317, +3,5%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.863 (-93, -4,8%)

• Tamponi: 1.846.934 (+57.272)

Totale casi: 201.505 (+2.091, +1%)