VIDEO – Materazzi su Instagram: “Meglio Ibra o Totti? Dipende da cosa vuoi vincere: un campionato o un mondiale”

Marco Materazzi, in una diretta Instagram con il noto personaggio social romano “Er Faina”, hanno parlato del rapporto con Ibrahimovic e del confronto con gli attaccanti, menzionando il suo connazionale e ex compagno del mondiale 2006 Francesco Totti:

“Il mio rapporto con Ibrahimovic? Non c’è. All’inizio ce l’avevo, quando è arrivato eravamo due zingari, poi qualcosa è cambiato per essere così rancoroso, come ha detto di essere stato. Ma non è un problema. […] Come giocatore è un fenomeno, non ai livelli di quelli che tutti sappiamo, senza che si offenda. Anche se lui si sente Dio. Tolti i primi due c’è lui, c’era Totti, Neymar, Henry, tutta gente che ha fatto la storia del calcio. Ibra o Totti? A me sta simpatico Francesco, ho condiviso qualcosa di importante con lui. Chi prenderei? Dipende se voglio vincere il Mondiale o il campionato“.