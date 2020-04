Vieri: “Al Milan mi son trovato da Dio, ma mi ero messo troppa pressione addosso”

Christian Vieri, durante una diretta Instagram, ha parlato della sua breve esperienza al Milan nella stagione 2005/2006:

“Al Milan mi son trovato da Dio, così come da tutte le parti in cui ho giocato. Sono stato lì sei mesi e mi ero messo troppa ansia addosso per fare gol. Ed è una cosa controproducente. È stato un mio errore mettermi quella pressione. Non riuscivo a segnare e avevo grandi campioni accanto a me in attacco. Avevo bisogno di spazio e così, dopo pochi mesi, ho chiesto di andare via per cercare di giocare e segnare“.