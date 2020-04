Zaccheroni: “La maglia del Milan pesa di più rispetto a quella dell’Inter”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Alberto Zaccheroni ha parlato dell’attualità e del passato in rossonero. Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan:

“Il calcio tonerà a giocare. Il Milan mi sembra che voglia puntare su dei giovani, ma penso che i giovani vadano bene con dei giocatori esperti, se non è difficile ottenere risultati. Penso che questa società debba spiegare tutto bene ai tifosi, che mi sembrano molto pazienti. La maglia del Milan pesa molto di più di quella dell’Inter, e anche i giocatori di personalità li ho visti in difficoltà ad entrare in campo, quindi immaginate sui giovani. Alla fine sono quelli che puliscono l’aria, anche nello spogliatoio. Però un’ossatura di quantità e di qualità servono per far squadra”