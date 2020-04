Zaccheroni: “Va bene la ripresa del campionato, ma se un giocatore si ammala?”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore campione D’Italia con il Milan, ha commentato a Fanpage.it la possibilie ripartenza della Serie A.

“Io non sono contro alla ripresa del campionato, ma se qualche altro giocatore si ammala ancora cosa facciamo? Cosa succede se una squadra intera viene messa in quarantena? Giochiamo un campionato zoppo? Io sono un tecnico e di conseguenza conosco bene le dinamiche di spogliatoio e d’allenamento, quelle di una convivenza in un periodo più o meno lungo. Viste le mie conoscenze ho delle perplessità sulla ripartenza”.