Ag. Osimhen: “Milan? L’unico club che lo vuole è il Napoli”

Tra i tanti nomi fatti per rinforzare il reparto offensivo del Milan, c’è anche quello di Victor Osihmen. La giovane rivelazione del Lille ha tante pretendenti in Europa e, con ogni probabilità, lascerà la Ligue 1 in estate. A tal proposito, ha parlato l’agente del giocatore ai microfoni di “The Cable“. Ecco le sue parole: “L’unico club che vuole acquistarlo al 100% è il Napoli, in questo momento. La decisione finale spetta al lui, e oltre al Tottenham anche il Newcastle si è interessato. Se resta al Lille? Dubito, c’è la pressione di diversi club europei”