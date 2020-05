Ag. Tonali: “Sarebbe un peccato se andasse all’estero, è da top club”

Il suo nome è sulla bocca di tutti, persino su quella di Francesco Totti, che come da lui dichiarato “farebbe follie per averlo con sé”. Il classe 2000 Sandro Tonali potrebbe non giocare più al Brescia dalla prossima stagione, ed il Milan pare intenzionato ad agire in anticipo per portarlo a Milanello. A tal proposito, l’agente del giocatore Beppe Bozzo ha parlato della situazione del suo assistito ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

“Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola. Indubbiamente ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità. È meglio che resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo”.