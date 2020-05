André Silva alla Gazzetta dello Sport: “Sono ancora del Milan, potrei tornare”

André Silva è stato uno dei colpi di mercato più costosi del 2017 quando il Milan se lo accaparrò sborsando 30 milioni di euro. Il portoghese non ha ripagato la fiducia ed è stato ceduto in prestito al Siviglia e poi all’Eintracht Francoforte, dove quest’anno ha messo a segno 5 reti in 13 presenze.

L’attaccante ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha rivelato qualche interessante retroscena:

Mi sarebbe piaciuto giocare con Ibrahimovic, uno dei calciatori migliori della nostra epoca. In Germania però sto bene e mi sento al sicuro nonostante il Coronavirus: a Francoforte posso mettermi in mostra e hanno molta fiducia in me. L’Eintracht è il mio presente ma non conosco il mio futuro: sono ancora un giocatore del Milan e indipendentemente da come andrà voglio essere protagonista, lottare per arrivare in alto e vincere.