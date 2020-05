Secondo quanto riportato da AS, Thiago Silva, difensore del PSG, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club francese, dunque, i parigini dovranno catapultarsi sul mercato per trovare un sostituto. Il difensore brasiliano, accostato al Milan, è in scadenza di contratto, perciò si libererà a parametro zero.