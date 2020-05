Carlos Bacca è stato intervistato da AS. L’ex attaccante rossonero ha parlato della sua esperienza in Spagna prima al Siviglia e poi al Villareal, ma anche del suo passato al Milan:

“Al Villarreal le cose erano iniziate bene, ma ora non sto giocando. A Milano, il calcio non è vissuto con la stessa passione di Siviglia. La combinazione di essere felici dentro e fuori dal campo nei due anni in cui sono stato a Siviglia sono per me la cosa più bella“.