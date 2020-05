Bakayoko-Milan: le condizioni per il suo ritorno

Il Milan e Timoué Bakayoko continuano a flirtare in segreto. Il francese, da diversi mesi, non ha mai nascosto il suo amore per il diavolo. Il centrocampista ex Monaco, nei mesi scorsi, si è presentato a Milanello per salutare i suoi vecchi compagni di squadra.

Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’, il ritorno del francese potrebbe concretizzarsi, ma ci sono due condizioni da tenere in conto: Bakayoko ha un contratto col Chelsea fino al 2022, e i blues vorrebbero capire se il giocatore riuscirà a riscattarsi per venderlo ad una cifra maggiore. La seconda invece, riguarda l’ingaggio del centrocampista, che percepisce 7 milioni annui di euro, troppi attualmente per il Milan. Bakayoko dovrebbe ridursi l’ingaggio per poter tornare ad indossare la maglia rossonera.