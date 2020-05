Il centrocampista francese Tiemoue Bakayoko, in seguito alla decisione del Monaco di non riscattarlo, sarà costretto a far ritorno al Chelsea, dove però non rientra nei piani di Lampard. Il futuro del giocatore dunque sarà sicuramente lontano da Londra e, da qualche giorno, si dice che potrebbe essere a tinte rosso-bianche: il Siviglia di Monchi, infatti, sarebbe sulle tracce del francese.