Balotelli torna ad allenarsi, ma con il Brescia c’è il rischio rescissione

Torna a far discutere Mario Balotelli che non sta vivendo giorni felici al Brescia. Come riportato da Ansa, l’attaccante sarebbe tornato in campo stamattina ma i problemi con ambiente e società non sembrano risolti.

Balotelli ha realizzato 5 gol in stagione con la maglia del Brescia

Balotelli ha infatti disertato la seduta personale di ieri giustificandosi, in ritardo, con un presunto e improvviso mal di pancia. Cellino non sembra felicissimo della situazione e la possibilità della rescissione non sembra poi così lontana.