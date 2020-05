Bonaventura, addio quasi certo: ecco dove potrebbe andare

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’addio di Giacomo Bonaventura può considerarsi ormai certo. Il numero 5 rossonero ha il contratto in scadenza a giugno e nulla fa pensare a una proposta di rinnovo da parte del Milan. Il giocatore dunque andrà via nella prossima sessione di mercato e diverse squadre di Serie A hanno dimostrato il loro interesse, tra i club in vantaggio al momento troviamo Torino, Atalanta e Roma.

Jack lascerà il Milan in punta di piedi, proprio come è arrivato, ma potrà portare con sé due piccoli record personali, relativi al decennio 2010-2019. Il primo riguarda il numero di presenze collezionate, cioè 171, meglio di lui solo Romagnoli e Donnarumma, l’altro traguardo riguarda invece il numero di goal segnati, infatti il centrocampista ne ha realizzati ben 34 e in classifica è secondo solo a Zlatan Ibrahimovic.