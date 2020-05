Pazzesco Brambati: “Un giocatore del Milan e uno della Lazio positivi al Covid! Vi dico chi sono” (VIDEO)

Massimo Brambati, ex calciatore ed oggi procuratore, in diretta Instagram ha rivelato che un giocatore della Lazio ed uno del Milan sono risultati positivi al Coronavirus. Ecco le parole:

“C‘è un giocatore del Milan positivo ed anche uno della Lazio. Non è vero che Strakosha ha un infortunio alla caviglia, è positivo al Coronavirus. Almeno ha fatto un tampone ed è risultato positivo.

L’altro giocatore del Milan è Kessie. Ha viaggiato con Gervinho di fianco, hanno messo in quarantena anche lui. Lo dico in funzione del fatto che se adottiamo il protocollo tedesco, possiamo affrontare la prossima ripartenza in modo sereno. Si ammala il giocatore, va in quarantena solo lui“.

Questo il video della dichiarazione pubblicato da Le Bombe di Vlad: