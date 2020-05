Le gare del pomeriggio in Bundesliga sono terminate da poco, per la seconda settimana consecutiva due ex Milan sono entrati tra i marcatori. Andre Silva, in prestito al Eintracht Frankfurt, e Piatek.

L’attaccante portoghese, al terzo gol consecutivo, ha guadagnato e realizzato un rigore nella vittoria per 2-1 contro il Wolfsburg, mentre l’ex Genoa ha trovato il gol del 2-0 nella vittoria interna dell’Hertha Berlino sull’Augsburg.