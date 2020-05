Calciomercato.com – Theo Hernandez e il Milan, un patto d’amore che blinda il francese e scaccia le big

Come riporta calciomercato.com, Theo Hernandez ha fatto sapere al Milan che in prima persona è entusiasta della scelta fatta, e non ha la minima intenzione di andarsene da Milano. La dirigenza rossonera d’altro canto, non ha la minima intenzione di venderlo a breve termine, infatti il costo del suo cartellino è rimasto invariato, nonostante la crisi economica che ha colpito i club, causa Coronavirus: 50 milioni.

Il Milan ha comunicato al terzino francese che è un perno della squadra presente e futura, e Theo ha gradito mandando “segnali d’amore”. Le big europee sono avvisate…